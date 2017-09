Projekt: 31 træer i skov sættes i montrer

Efter at have studeret projektet og taget det til orientering, har politikerne endda samlet sig om at nedfælde en usædvanlig bemærkning, man ikke ser ofte på den politiske dagsorden: »Udvalget er begejstret for projektet«. Også Ledreborg gods, der ejer området Herthadalen, er positive over for det nye udendørs initiativ.