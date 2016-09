Undlod de to polakker med vilje at betale for diesel på tankstationen i Ejby - eller kunne de simpelthen ikke? Det skal nu undersøges.

Polakker tjekkes i brændstof-sag

Lejre - 12. september 2016 kl. 14:46 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag morgen fik politiet en anmeldelse fra tankstationen i Ejby på Elverdamsvej om to mænd i en varebil, der havde tanket dieselolie for 616 kroner og bagefter kørte derfra uden at betale.

Et snarrådigt vidne kørte efter varebilen i retning mod Skibby-Frederikssund. Politiet sluttede sig til, og varebilen blev standset i Frederikssund, hvor to mænd på 22 og 39 år fra Polen blev anholdt som mistænkte for tyveri af diesel.

De kørte i en dansk registreret varebil, hvis ejer blev underrettet om sagen. Bilejeren kunne sammen med oplysninger fra de to anholdte godtgøre, at de to polske mænd, som var ansat i bilejerens firma, var udstyret med kundekort til den omhandlede benzintank-kæde.

Men på grund af kortskifte i forbindelse med ejerskifte af tankstationen var betalingskortene blevet spærret på grund af indtastning af en forkert PIN-kode. De to anholdte blev straks løsladt, da denne oplysning kom frem.

Bilejeren har nu betalt for den tankede dieselolie. Politiets jurister skal vurdere, om de to anholdte af ond vilje kørte fra stedet uden at betale for den tankede brændstof.