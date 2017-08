Til sommer 2018 ligger den spritnye, med-finansierede kunstgræsbane med sandsynlighed klar på grønsværen her på Osted stadion, så spillere i alle aldre kan spille på den. Foto: Agnete Vistar

Plan for kunstgræsbane snart klar

Lejre - 19. august 2017 kl. 09:11 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Osted IF ser frem med fortrøstning på en plan for den meget ønskede kunstgræsbane på anlægget ved Engtoftevej. I alt 3,5 mio. kroner kommer den til at koste at få anlagt, og foreningen selv spæder til, skriver DAGBLADET Roskilde lørdag.

- Der er indhentet entreprenør-priser. Jeg har ikke fået de nøjagtige priser, men det ser stort set ud til at lande inden for det planlagte budget, måske med en overskridelse på 100.000 kroner. Politikerne ser på sagen i september, siger formanden for Osted IF, Jens Andersen.

Hovedforeningen og fodboldafdelingen i Osted IF bidrager med 400.000 kroner for at få projektet til at hænge sammen. Projektet omfatter blandt andet helt nyt lysanlæg, hegn, afvanding og tilkørselsvej.

Kommunen fik for fire år siden en hel kunstgræsbane foræret af Københavns Kommune. Det viste sig dog, at banen ikke var i god nok stand, og den blev droppet. Bortskaffelsen af banen har kostet 100.000 kroner og er med i budgettet for den nye bane, siger Jens Andersen.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde lørdag.