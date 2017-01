Lejre Kommune kommer efter alt at dømme ud af 2016 med et budget i balance. Foto: Agnete Vistar

På vej væk fra de røde tal

Lejre - 11. januar 2017 kl. 11:35 Af Agnete Vistar

Det ser nu ud til, at der er kommet styr på de store huller i Lejre Kommunes budget. Lejre Kommune kommer efter alt at dømme ud af 2016 med et budget i balance, uden røde tal, omend der stadig er pres på nogle områder, skriver DAGBLADET Roskilde onsdag.

Det samlede driftsresultat for kommunens budget dækker over merforbrug på nogle områder, og mindreforbrug på andre områder. Det forventede regnskab for tredje kvartal viser dog, ligesom de tidligere forventede regnskaber for 2016, at der særligt er pres på de specialiserede socialområder, udlejningsområdet og dagtilbudsområdet.

Derimod er der en positiv økonomisk udvikling på ældre- og sundhedsområdet, hvor forvaltningen nu forventer et mindreforbrug på 1,5 mio. kroner.

De tidligere forventede regnskaber for 2016 har peget på, at Lejre Kommunes budget for 2016 har været under pres. Derfor har politikerne i kommunalbestyrelsen vedtaget en række stramninger for at forbedre Lejres udfordrede økonomi i 2016. Og stramningerne har virket.

