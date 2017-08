Der er kun lavet boringer i de rødlige områder og det smalle gule område - ikke under bygningen på industriområdet på Kumlehusvej. Foto: Lejre Kommunes materiale

Om igen: rapport om forurening ikke god nok

Lejre - 05. august 2017

Lejre Kommune er ikke tilfreds med den undersøgelse, der er lavet over den meget omtalte forurening på industrigrunden ved Øm, hvor Bach-Gruppen A/S har bygget en hal. Rapporten er forfattet af firmaet Golder Associates, der har foretaget 18 boringer, skriver DAGBLADET Roskilde lørdag.

Rapporten omhandler kun forureningen inden for et mindre, afgrænset område, hvor 1800 tons forurenet jord er undersøgt, og ikke resten af arealet på industriområdet. Lejre Kommune forlanger at få en uddybning af undersøgelserne senest den 21. august i år.

Det var i februar i år, at Lejre Kommune gav Bach Gruppen et påbud om at undersøge PCB-forureningen på Kumlehusvej 1, idet der var kørt ukendte mængder af materiale fra diverse byggegrunde til Øm. Og, viser det sig, forurenet jord og brokker, herunder fra en byggegrund på Njalsgade i København.

- Vi er ikke overbevist om, at rapporten er grundig nok. De prøver, der er taget for PCB, er foretaget på et afgrænset område, og vi mener ikke, at rapporten klart viser, at der ikke også kunne være forurening andre steder, inklusive under den hal, der er bygget, siger borgmester Carsten Rasmussen (S) til Dagbladet.

