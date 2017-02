Anders Moe med datteren Alva og hendes veninde Vega, der her laver valkyrier på Lejre Museum. Anders rendte meget i Sagnlandet som barn og synes, at Lejre er et fantastisk sted at bo. Foto: Rita Vestergård

Odins valkyrier fik former i Gl. Lejre

Ifølge mytologien var valkyrierne Odins kvindelige hjælpere, der tog til menneskenes land for at udpege de krigere, der skulle falde ærefuldt i kamp.

- Det her er jo et herligt sted at komme med børnebørn. I sidste uge lavede vi runer i træ og Thors hammer i ler med andre børnebørn. Vi har 12, men vi kommer altså ikke med flere i den her vinterferie, griner Lotte Dalgaard.

- Jeg laver egentligt foto-workshops, men jeg har også altid lavet skulpturer, som jeg sælger i Nationalmuseets butik. For jeg er meget optaget af historien, og her er Lejre jo et fantastisk sted. Der må da være mange, der gerne vil ud at bo her, fortæller Emilie Lundstrøm begejstret.