Nytårskur på rådhuse: et kæmpe tilløbsstykke

Lejre - 27. januar 2017 kl. 10:20 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange hundrede borgere i Lejre Kommune valfartede sent torsdag eftermiddag til kommunens to ombyggede og renoverede rådhuse, hvor der blev holdt nytårskur. Det skriver DAGBLADET Roskilde om fredag.

Nogle af arrangørerne til den store nytårskur på Lejres to rådhuse var forinden lidt bekymrede for, om der nu også ville komme nogen mennesker. Den bekymring kunne de godt have sparet sig, skulle det vise sig.

For der var sort af mennesker på Hvalsø Rådhus, og også rigtigt mange kom på besøg på Allerslev Rådhus. I Hvalsø måtte man dele folk op i hold, som så blev sendt ud på rundvisning i det renoverede rådhus med den smukke nye tilbygning, Dråben. Men lige meget hjalp det - folk fyldte op i sammenstuvede trafikpropper i korridorerne, så man ind imellem kunne have lidt svært ved at høre guiderne.

Der var flere hundrede gæster alene i Hvalsø Rådhus, vurderede kommunaldirektør Inger Marie Vynne. En del gæster kørte frem og tilbage mellem de to rådhuse for at se dem begge, og de mange mennesker stimlede sammen ude ved pølsevognene, der stod ved de to rådhuses indgange, for at få økologiske hotdogs med tilbehør.

Nytårskuren med rundvisning på de to renoverede og ombyggede rådhuse blev ganske enkelt et kæmpe tilløbsstykke. Folk kom for at få syn for sagn, hvad de mange skattemillioner er gået til, og de var generelt godt tilfredse med, hvad de så.

