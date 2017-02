Se billedserie Det velbesøgte borgermøde i aftes på Allerslev Rådhus bød på tre mulige skitser for placeringen af det nye HOFOR vandværk bag det gamle ved Ledreborg Allé. Foto: Agnete Vistar

Nyt stort vandværk vækker modstand

Lejre - 03. februar 2017 kl. 09:56 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Planerne om et nyt stort HOFOR vandværk bag det gamle vandværk ved Ledreborg Allé fik knubbede ord med på vejen under et borgermøde torsdag aften. Læg det nye anlæg i industrikvarteret syd for Gevninge, lød det.

Det skriver DAGBLADET Roskilde om fredag. På dagsordenen var HOFOR's ønske om at bygge et nyt vandværk bag den nuværende maskinhal ved Ledreborg Allé, lige nord for Lejre by. To hovedspor tog form undervejs i debatten: hvad skal der ske med de to store bygninger, som bliver frigjort, når det nye anlæg bygges; og hvor skal det nye anlæg ligge.

HOFOR - Hovedstadsområdets Forsyningsselskab - pumper over otte mio. liter vand op af Lejre områdets undergrund via syv kildepladser, og langt det meste sendes ind til det storkøbenhavnske område, mens noget vand ender hos forbrugerne i Gl. Lejre og dele af Lejre by.

Et 14 meter højt blødgøringsanlæg vil virke skæmmende, mener naboerne, der opfordrede de tilstedeværende politikere til at få afklaret, hvorfor Lejre Kommunes økonomiudvalg for et år siden afviste at få lagt et nyt vandværksanlæg i industrikvarteret i det sydlige Gevninge.

Der var mange forslag til, hvad man kan gøre med de gamle bygninger, der er af betragtelig størrelse. Lige fra at placere nationalparkens sekretariat der til at indbygge en svømmehal eller et Lejre-museum.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde fredag.