Johanne Schimming overtager forpagtningen af 22,5 hektar lige syd for Lejre by. Her kan afprøves nye forretningsideer og måder at dyrke jorden på, og området bliver tilgængeligt med et stisystem. Arkivfoto: Rita Vestergård

Nyt demonstrations-landbrug på vej

Lejre - 03. juli 2017 kl. 10:15 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et nyt demonstrationslandbrug skal nu udvikles lige syd for Lejre by. Her skal anlægges rekreative områder, muligvis undervisningslokale for skoler, og det skal være muligt for unge landmænd, som vil ind i faget, at afprøve nye forretningsidéer omkring dyrkning af forskellige fødevarer, skriver DAGBLADET Roskilde mandag.

Det bliver landmand Johanne Schimming fra Hegnsholt, som nu skal forpagte et jordstykke på 22,5 hektar på østsiden af Lejrevej. Lejre Kommune ejer jorden. En anden landmand har hidtil forpagtet jorden; den kontrakt ophæver kommunen. Johanne Schimming overtager forpagtningen til samme pris fra den 1. oktober i år efter grønt lys fra kommunalbestyrelsen, dog uden DF's opbakning.

Ud over at arealet skal fungere som et demonstrationslandbrug, åbent for offentligheden med et stisystem, skal det også drives som et professionelt, lønsomt landbrug. Johanne Schimming forklarer til Dagbladet, at det handler om at bruge jordstykket på en anden måde end blot at dyrke det med en enkelt afgrøde.

- Jeg har længe tænkt på, at man kan bruge jorden på en måde, så stedet kan komme mange mennesker til glæde. Et sted, hvor hele byen Lejre og mange andre mennesker kommer. Det ligger så dejligt. Man kan prøve at invitere folk ind via stier og åbne grænseområder. Man kan dermed gøre landbruget mere tilgængeligt, fortæller Johanne Schimming.

