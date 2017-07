Nyt bylav sætter nye skibe i søen

På det stiftende møde blev en række arrangementer i løbet af året foreslået. Det aktuelle behov for at etablere et formelt bylav udspringer af et initiativ fra Lejre Klimagruppe om at etablere et grenhegn på eng-området omkring det lille gadekær, der ligger lige syd for Allerslev, ved Munkedammen.