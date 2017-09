Se billedserie Der er ingen tvivl om, at dyrlægerne på Land og By Dyreklinik ved Rye holder af de dyr, de behandler. For dem er det en livstil. Fra venstre er det dyrlæge Tine Kahn, dyrlæge Camilla Rahbek og daglig leder og ejer Christina Reslow. Katten hedder Mor-Mis, og hunden Alberte. Foto: Agnete Vistar

Nyt: Dyrlægen tager ud på hjemmebesøg hos smådyr

Lejre - 16. september 2017 kl. 11:41 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Land og By Dyreklinik ved Rye introducerer nu hjemmebesøg hos smådyr - en praksis, som ellers kun har været reserveret for heste. Og dyrlægerne på klinikken er meget opsat på denne nye måde at hjælpe dyr og kunder på, skriver DAGBLADET Roskilde lørdag.

Hidtil har det altid været sådan, at man kom med sit dyr til klinikken, bortset fra når det drejer sig om heste. Nu vendes billedet; dyrlæge Tine Khan kan tage ud på hjemmebesøg hos hunden og katten, og andre smådyr. Også en anden dyrlæge på klinikken, Camilla Rahbek kan være på vej til snart at udvide arbejdsgangen til at tage ud til smådyr.

- Det har stor værdi for dyrlægen at se dyret i dets eget miljø. Samtidigt undgår dyrene den stress-faktor, det er at blive transporteret til dyrlægen, og opholdet i venteværelset med de mange dufte, som er meget anderledes end dyrets hjem. Man kan observere dyret i dets eget hjem, og håndtere det i trygge rammer; se dets samspil med andre i huset - ting som ikke kan ses i klinikken, forklarer Tine Kahn.

Det gælder også eventuel aflivning: - Man kan sige farvel til sit kære dyr i hjemlige omgivelser. Det får lov at være privat. Det er ikke særlig sjovt at stå to sekunder efter sammen med andre mennesker, man ikke kender. Vi tager dyret med fra hjemmet, siger Tine Kragh.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde lørdag.