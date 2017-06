Ny direktør for ROMU - han er en gevinst

- Henrik Bo Nielsen demonstrerede solid viden med rammevilkårene for at udvikle kulturinstitutioner, både i forhold til at udfordringerne med magasiner, kobling af forskellige fagligheder, skaffe finansiering og at gøre museerne relevante for omverdenen. Derfor er jeg overbevidst om, at han vil blive en gevinst for ROMU og udviklingen af Lejre Kommunes formidlingssteder, siger Carsten Rasmussen.

- Det er med stor glæde og en hel del ydmyghed, at jeg har takket ja til opgaven som museumsdirektør og ansvarlig for ROMU. Jeg er dybt imponeret over den fornemme udvikling, ROMUs mange museer og udstillingssteder har været igennem, og de resultater der er skabt. Der er ingen tvivl om, at kommunerne har et stærkt engagement i museumsfællesskabet og ambitioner på borgernes vegne, og det synes jeg er det allerbedste udgangspunkt for vores fremtidige samarbejde. ROMU er helt tydeligt en kulturinstitution præget af stor faglighed, tårnhøje ambitioner, et stærkt samfundsengagement og ikke mindst smittende fortællelyst. Det glæder jeg mig til at blive en del af, siger Henrik Bo Nielsen.