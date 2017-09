Erik Asp Poulsen har som borgerrådgiver sat sit fingeraftryk på Lejre Kommune. Nu skal der ansættes en efterfølger i 2018. Arkivfoto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Ny borgerrådgiver ansættes i 2018 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny borgerrådgiver ansættes i 2018

Lejre - 06. september 2017 kl. 09:54 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med en snæver margen har kommunalbestyrelsen i Lejre besluttet, at der skal ansættes en ny borgerrådgiver, efter at Erik Asp Poulsen stoppede i maj for at blive adjunkt på UCS, skriver DAGBLADET Roskilde onsdag.

Med 11 stemmer mod 10 blev det gennemført, at der nu sættes en proces med rekruttering i gang, og at et ansættelsesudvalg nedsættes. Det stemte S, SF, R, K og Enh. for, mens tre partier - V, DF og LA - stemte imod. Det bliver i sidste ende kommunalbestyrelsen, der skal godkende, hvem der ansættes i det nye år.

Borgmester Carsten Rasmussen (S) havde den pointe - og han fastslog, at han er helt sikker - at Erik Asp Poulsen har sparet administrationen for mindst et årsværk. Altså hans funktion har været en besparelse i mandtimer.

Mens Line Holm Jacobsen (V) pegede på, at ca. halvdelen af alle kommuner ikke har en borgerrådgiver, og at en sådan kan blive en sovepude.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde onsdag.