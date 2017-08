En ny borgergruppe, som er bekymret for Lejrevej 15?s fremtid, ønsker nu at udbuddet ændres yderligere, så mest vægt lægges på »Vores Sted«. Foto: Agnete Vistar

Ny borgergruppe samler underskrifter

Lejre - 18. august 2017 kl. 09:50 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En nydannet borgergruppe, som er bekymret over fremtiden for Lejrevej 15 A-G i Lejre by, går nu i gang med at lave en underskrift-indsamling, skriver DAGBLADET Roskilde fredag.

Bekymringen går på, at politikerne fortsat vægter prisen højest i forbindelse med salget af bygningsmassen, og at ét af de sandsynlige udfald kan blive, at den gamle skole bliver revet ned til fordel for et moderne boligbyggeri, da et sådan projekt vil kunne tilbyde en højere pris end et projekt, der i højere grad tilgodeser kommunens egen vision om »Vores Sted«.

Borgergruppen vil arbejde for, at udbuddet ændres til at prioritere tilbud med en vægtning på pris med 30 procent og på »Vores Sted« med 70 procent; dvs. omvendt af i dag.

På et økonomiudvalgsmøde tirsdag ændrede politikerne salgsklausulen til også at omfatte andre formål end boligformål.

Borgergruppen vil samle så mange borgere som muligt mandag den 28. august kl. 17.30 i den gamle skolegård. Her er det tanken, at underskrifterne skal afleveres til kommunalbestyrelsen, der holder møde klokken 18 i rådhuset lige ved siden af.

