Her i projektkontoret på Hovedgaden mødes mange af aktørerne i arbejdet for at finde ideer til forskønnelse af Hovedgaden. Foto: Peter Andersen

Ni mio. til bymidte

Det sker efter at Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har imødekommet en ansøgning fra Lejre Kommune om 3 mio. kroner i støtte til områdefornyelse af Hvalsø by. Forudsætningen er, at Lejre Kommunes eget bidrag til områdefornyelsen dobles op - dvs. med 6 mio. kroner.

Og de penge er sat af. Kommunen har netop sendt et byfornyelsesprogram af sted til ministeriet. Det skal lige godkendes først, før de 3 mio. kroner er sikkert i hus. Og så er det meningen, at opstarten af fornyelsen af Hvalsø skal fejres den 3. november i år med alle interesserede.

En koordinationsgruppe og flere arbejdsgrupper har et stykke tid været i fuldt sving med at udtænke og udvikle ideer. Line Holm Jacobsen (V) har været involveret i processen, og da kommunalbestyrelsen forleden vedtog at sende byfornyelsesprogrammet af sted, sagde hun, at alle glæder sig til at få arbejdstøjet på.