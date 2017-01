Lejres borgmester Carsten Rasmussen (S) vil anbefale et nej i økonomiudvalget den 17. januar til at gå med i et stort sjællandsk fællesudbud om anbringelse af unge. Foto: Hans Jørgen Johansen

Nej til udbud af anbringelser af unge

Lejres borgmester Carsten Rasmussen vil anbefale et nej til at kommunen deltager i et stort sjællandsk fællesudbud om anbringelse af unge på opholdssteder og døgninstitutioner. Det skriver DAGBLADET Roskilde lørdag.

- Vi har iværksat en absolut nødvendig indsats for at sikre en bedre kvalitet i sagsbehandlingen i forhold til børnene, de unge og deres forældre. Jeg mener ikke, vi i Lejre Kommune skal bruge kræfter på at deltage i et fællesudbud nu. Kræfterne skal i stedet bruges på at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen, siger Carsten Rasmussen til DAGBLADET Roskilde.