Smuldmosen er én af de unikke naturperler i Bidstrupskovene. Men WWF foreslår, at der laves naturplaner for hele skoven og ikke kun for de velkendte hotspots. Billedet stammer fra en rundvisning i Smuldmosen i sommeren 2014. Foto: Agnete Vistar

Nationalpark lever ikke op til internationale kriterier

Lejre - 21. februar 2017 kl. 10:48 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nationalpark Skjoldungernes Land lever langt fra op til internationale kriterier for nationalparker. Det mener Verdensnaturfonden WWF, der i et høringssvar foreslår større sammenhængende arealer i parken med vild natur, skriver DAGBLADET Roskilde tirsdag.

WWF mener, at kredsen bag nationalparken bør lægge sig i selen for at på sigt efterleve Den Internationale Union for Naturbevarelses kriterier for nationalparker.

At Skjoldungernes Land ikke lever op til kriterierne skyldes først og fremmest, at det som helhed er svært at skabe større, sammenhængende områder med vild natur i det udpegede nationalparkområde, der i høj grad er præget af landbrug og bebyggelse.

For at opfylde disse kriterier vil det kræve en række ændringer i arealanvendelsen, bedre sammenhæng mellem naturområder og en markant forbedret naturbeskyttelse - hvilket indebærer politiske beslutninger, der ligger ud over det nuværende forslag til nationalparkplan.

Læs mere om WWF's forslag i DAGBLADET Roskilde tirsdag.