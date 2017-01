Se billedserie Projektkonsulent i nationalparkens sekretariat, Thomas Vestergaard-Nielsen fremlagde dele af forslaget til nationalparken i aftes i kantinen på Allerslev Skole. Foto: Hans Jørgen Johansen

Nationalpark: Ønske om store fællesområder

Lejre - 17. januar 2017

Skal man dømme efter stemningen mandag aften til et borgermøde om forslaget til en nationalparkplan, så er der ikke de store anker eller utilfredshed med forslaget. Det store arbejde, sekretariatet for Nationalpark Skjoldungernes Land har siddet med på Ledreborg, har ført frem til et digert og gennemtænkt værk på 163 sider, skriver DAGBLADET Roskilde tirsdag.

Borgermødet, som fandt sted på Allerslev Skole i Lejre by, falder i høringsperioden, som løber frem til den 20. februar, og det er grundlaget for nationalparken og dens udvikling de næste seks år, det handler om. Før forslaget kom på banen, nåede 430 ideer og forslag fra enkeltpersoner, organisationer og foreninger at indløbe, og en del af dem er med i planen.

Fem workshops debaterede de fem hovedområder i planforslaget mandag aften. Indsatsen prioriteres, så 40 procent af midlerne går til initiativer i natur og landskab, mens de øvrige fire delområder får hver 15 procent (Kulturhistorie og kultur; Friluftsliv; Formidling, undervisning og forskning; samt Lokalsamfund, erhverv og turisme).

Lars Malmborg fra Aage V. Jensens Naturfonde deltog i debatgruppen for Natur og Landskab, og han pegede på, at det kan give mere dynamik og biodiversitet med et større område, der samler skov og lysåbne arealer. Altså et stort fællesområde med forbindelsesled til andre skove og dyrkningsarealer. Og det var han ikke ene om.

