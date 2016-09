Den nye hal ved Hovedvejen-Kumlehusvej under byggeriet i sommer. Lejre Kommunes materiale

Mulig forurening med byggeaffald skal tjekkes

Lejre - 21. september 2016 kl. 10:43 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lejre Kommune vil nu have styr på, hvad der er op og ned i en sag om muligt miljøskadeligt byggeaffald, som ifølge TV2 skulle være brugt til at regulere terrænet under den nye hal på industrigrunden ved Øm. Det skriver DAGBLADET Roskilde onsdag.

Ifølge en TV2-udsendelse peger kanalens research på, at over 1000 ton byggeaffald fra en byggegrund på Njalsgade i København skulle være transporteret til industrigrunden øst for Øm ved Hovedvejen, hvor Bach Gruppen er ved at færdiggøre en meget stor lagerhal.

Affaldet kan være miljøskadeligt. Ifølge Bach Gruppen selv viser prøver fra affaldet, at det er rent, og firmaet benægter, at der skulle være tale om så meget jord. Borgmester Mette Touborg (SF) er bekymret efter udsendelsen:

- Jeg har skrevet et brev til Bach Gruppen, hvor jeg ønsker, at de gør rede for hvorfor oplysninger, som er kommet frem, ikke harmonerer med tidligere oplysninger, vi har fået, siger Mette Touborg til Dagbladet Roskilde.

- Vi får eksperter til at komme ud til Øm og undersøge jorden. Det er godt og heldigt, at der ikke er tale om en akut risiko for forurening af grundvandet, men jeg tager sagen meget alvorligt, siger borgmesteren.

