Michelin-kokken Christian Puglisi satser stort med en gårdfestival i Abbetved, hvor man kan møde internationale stjernekokke og melde sig til forskellige events. PR-Foto

Send til din ven. X Artiklen: Michelin-kok åbner stor gastronomisk gårdfestival Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Michelin-kok åbner stor gastronomisk gårdfestival

Lejre - 07. august 2017 kl. 10:54 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den kendte Michelin-kok Christian Puglisi satser stort med en gårdfestival på Farm of Ideas i Abbetved i Lejre, hvor man kan møde internationale stjernekokke. Det sker den 19. - 20. august, kl. 11-21 begge dage, og der bliver udendørs scene, events og meget mere, skriver DAGBLADET Roskilde mandag.

Festivalen har fokus på gastronomi og landbrug på Brobjergvej 13 i Abbetved. Festivalen Seed Exchange er gratis og byder på frøbytning, økologisk mad og debatter med internationale stjernekokke og ildsjæle som Carlo Petrini, Sean Brock, Claus Meyer og Frank »Bonderøven« Erichsen.

For et år siden etablerede Christian Puglisi gården Farm of Ideas, der producerer bæredygtige råvarer til hans restauranter Relæ, BÆST, Manfreds og Mirabelle. Missionen er at skabe dialog mellem kokke og landmænd om den måde, man producerer og distribuerer fødevarer på.

For at fejre, at Farm of Ideas nu står på egne ben og viser vejen for mødet mellem gastronomi og landbrug, inviterer Puglisi under Copenhagen Cooking landmænd, stjernekokke, foodies og lokale beboere til to dages festival på sin gård. Der vil være masser af madboder og en livlig markedsplads med lokale producenter, der sælger alt fra plantefrø til chokolade. Desuden er der en række gratis aktiviteter som rundvisninger på gården, musik, børneaktiviteter og debatter om jord til bord-tankegangen.

- Vi vil gerne fejre, at vi er kommet godt i gang med at producere vores egne råvarer af fantastisk kvalitet. Festivalen er et møde mellem den internationale gastronomi og lokalsamfundet omkring gården, hvor vi producerer råvarerne. Vi vil gerne vise, at det samarbejde er en ny vej frem, siger Christian Puglisi i en pressemeddelelse.

Udover det gratis program er der mulighed for at deltage i sær-events med begrænset plads, hvor man skal købe billet i forvejen via madbillet.dk. Der er praktiske workshops, den populære Nørrebro-restaurant BÆST laver en pop-up med pizzaer fra brændeovn, der serveres i den gamle staklade med udsigt til markerne, og der er en gastronomisk »Harvest Picnic« ude midt i det smukke landskab.

Weekenden afsluttes med »The First Supper«, hvor Puglisi i selskab med tre gastronomiske verdensstjerner, der også arbejder med hænderne i mulden, kreerer et otte retters festmåltid med friske råvarer fra gården.

Det er gratis at komme ind, og der er gratis shuttle bus fra Hvalsø Station begge dage i tidsrummet 11-21.