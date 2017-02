Lejres kommunalbestyrelse har været igennem en større metamorfose inden for de sidste par år. Her et glimt fra den dag i 2016, hvor Carsten Rasmussen (S) afløste Mette Touborg (SF) på borgmesterposten. Foto: Hans Jørgen Johansen

Mange skift i kommunalbestyrelse de sidste år

De mange ændringer har især fundet sted inden for de sidste par år, og magtbalancen har også forskudt sig lidt. Hvad det kommende kommunalvalg vil føre med sig, er et stort og meget åbent spørgsmål. Men lige nu er det interessant at rette lidt fokus mod den metamorfose, der er sket på Lejres politiske regeringsscene.

Alt i alt har tre medlemmer forladt kommunalbestyrelsen, to andre har skiftet parti, et nyt parti er kommet ind, borgmesteren er skiftet ud; ét parti er gået fra ni til syv mandater og et andet parti fra otte til syv mandater. To partier er gået fra ét til to mandater.