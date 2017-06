Madpolitik: Fortsat 75 procents økologi

Med et flertal på 15-8 har politikerne besluttet en ny madpolitik i Lejre Kommunes institutioner, der har 75 procents økologi som et mål senest i 2021. Venstre og DF stemte imod, skriver DAGBLADET Roskilde torsdag.

1) Alle kommunale institutioner skal have kontakt til lokal fødevareproduktion; 2) Kommunens ansatte med ansvar for madlavning skal være stolte af deres arbejde og opleve, at det er med til at virkeliggøre strategien for Vores Sted; 3) Mindst 75 procent af det offentlige mad- og drikkeforbrug skal være økologisk i 2021; og 4) Madspild skal så vidt muligt undgås.

De tre af målene var alle politikerne enige om. Men de 75 procents økologi skilte vandene, og først og fremmest den passus fik Venstre og DF til at stemme imod, mens de øvrige partier, S, SF, R, LA, Enh. og K stemte for. Venstre og DF mener ikke, at Lejre Kommune skal have en mad-politik, men at det skal være op til hver enkelt institution selv at bestemme maden.