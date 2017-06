Avnstrup Børnegård lukkes ikke den 1. oktober. Lukningen er indtil videre udskudt til årsskiftet, men ikke besluttet endnu. Foto: Agnete Vistar

Send til din ven. X Artiklen: Lukning af børnegård udskydes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lukning af børnegård udskydes

Lejre - 20. juni 2017 kl. 11:16 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lejres politikere er »sindet« at lukke Avnstrup Børnegård ved årsskiftet, dvs. den 1. januar 2018. Det er en udskydelse på tre måneder i forhold til den oprindelige udmelding. Men den endelige beslutning tages først den 25. september, skriver DAGBLADET Roskilde tirsdag.

Chokmeldingen om, at Avnstrup Børnegård står til lukning, blev et hedt debatemne under kommunalbestyrelsens møde mandag aften på Allerslev Rådhus, mens mange oprørte forældre lyttede med.

Også for politikerne er meldingen kommet ret pludseligt, efter at Udlændingestyrelsen har opsagt kontrakten på lejemålet af bygningen, der huser børnegården. At børnegården i første omgang stod til lukning allerede den 1. oktober har fået forældrene til børnene op ad stolene - det kan ikke være rigtigt, mener de.

Efter en meget lang debat blev alle, på nær Ivan Mott (Enh.), enige om at vedtage, at kommunalbestyrelsen er »sindet« at lukke børnegården den 1. januar. Ordet »sindet« blev foreslået af Flemming Damgaard Larsen (V) efter en debat, hvor den ene side af salen - S, SF, R og LA - gik ind for, at børnegården lukkes den 1. januar 2018, mens den anden side - V, DF og Enh. - mente en beslutning skal udskydes, før alt er klarlagt.

Datoen blev opfattet som alt for bombastisk, men ordet »sindet« bløder ordlyden op. Alt er ikke afgjort. Nu sendes forslaget i en forlænget høring, der strækker sig betydeligt længere end kun lige sommerferien, som der først var lagt op til.

Læs meget mere om debatten i kommunalbestyrelsen i DAGBLADET Roskilde tirsdag.