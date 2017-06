Lille købmand lukker og slukker

Ekstra mange har været inde at hilse på Kim Christensen i ugen op til lukningen. Mange er kede af at miste købmanden, der holdt ud i 21 år. Kim Christensen selv fortæller, at han skal opereres i sit højre knæ den 10. juli, og han skal også have nye hofter. Han og konen er nu på vej mod et nyt liv.