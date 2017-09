Lejre-skatten holdes i ro

Borgmester Carsten Rasmussen (S) peger på, at det er et pæn sum penge, der er afsat til anlæg i kommunen. 67,5 mio. kroner i 2018, som er nye penge. I forvejen står en del anlægsopgaver og venter, og som der er sat penge af til i forvejen, for eksempel en ny hal i Kirke Hyllinge. Alt i alt regner borgmesteren med, at Lejre bruger over 100 mio. kroner på anlæg næste år.