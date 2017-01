Lejre får nu flygtninge i job

I en pressemeddelelse skriver Lejre Kommune, at Jobcentret har formået at vende en svær udvikling. Det er sket med det største fald i antallet af borgere under integrationsprogrammet i Danmark i 2016 - i alt 38 - og en stærk fremgang i uddannelse og beskæftigelse til flygtninge.

I 2015 lå Lejre Kommune blandt de kommuner, der klarede sig dårligst i Danmark med at få flygtninge i arbejde. Jobcentret omlagde så sin indsats til en mere joborienteret tilgang. Flygtninge blev som udgangspunkt vurderet jobparate. At de ikke kunne det danske sprog eller den danske arbejdskultur blev ikke længere anset som en barriere for at opnå et job.