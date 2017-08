Også børn får mulighed for at lære at slå med le under lefestivalen den 2. september. Arkivfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Lefestival igen i år på Kildeengen

Lejre - 20. august 2017 kl. 08:32 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Igen i år kan man komme til lefestival i Bidstrup Skovene og være med til at slå den historiske høeng, Kildeengen, der er hotspot for skovenes biodiversitet. DN i Lejre holder festivalen den 2. september, hvor alle, store som små, er velkomne til at deltage, skriver DAGBLADET Roskilde lørdag.

Man kan prøve sine færdigheder af sammen med nogle af Nordens dygtigste lesvingere. Der er workshops på alle niveauer, så man kan lære at slå med le fra bunden.

Man kan også deltage i botaniske ture rundt i området, eller de andre mindre værksteder. Der tilbydes leer i børnestørrelse og formidling af naturen på skovengene til børn i alle aldre. Alle aldersgrupper kan aktiveres på forskellig vis, både med og uden le i hånden.

Ved at slå græsset med le sikrer man en skånsom naturpleje, der giver lys og luft til sjældne planter. Det kræver årlig pleje og vedligehold, som tidligere tiders kvæg og husdyr skabte ved afgræsning.

Dagen begynder kl. 10.30 og varer til kl. 22 senest. Der er frokost og festmiddag på engen for alle. Der er mulighed for at overnatte fra aftenen før til morgenen efter festivalen på Naturcamping tæt på engen.

Det koster 250 kr., som dækker forplejning og materialer. Børn under 14 år deltager gratis. Billetter kan købes på via link fra siden www.dn.dk/le under menupunktet «Lefestival 2017'« nederst på siden eller direkte på www.billetto.dk/events/181289