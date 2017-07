Se billedserie Alder er ingen hindring for at slå med le. Her er seksårige Asta i sving på Kildeengen i Bidstrupskovene. Foto: Agnete Vistar

Send til din ven. X Artiklen: Leer svunget, sommerfugle fundet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Leer svunget, sommerfugle fundet

Lejre - 03. juli 2017 kl. 10:08 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Knap 40 frivillige, heraf flere nye, svingede leen på Kildeengen i Bidstrupskoven lørdags. En skovløvers optællinger viser, at de sjældne perlemorsommerfugle trives her, skriver DAGBLADET Roskilde mandag.

Det var høslet-dag; én af to i år - den anden holdes i form af en stor lefestival i begyndelsen af september. De dage er trækplastre for et større rykind af stadig flere entusiaster ud i leslåningens kunst på Kildeengen.

Skovløber Kristian Granbæk er ekspert i de sjældne perlemorsommerfugle, som findes her, et af de få steder i landet. De trives på skovenge og har brug for helt særlige forhold og planter for at overleve. Og de er på heftigt tilbagetog i den danske natur. Han var til stede, hyret af Nationalpark Skjoldungernes Land til overvågning af sommerfuglene i skoven, og han har været ude i flere omgange på Kildeengen og optalt sommerfuglene.

- Sidste søndag talte jeg 81 engperlemor sommerfugle, og i tirsdags talte jeg 143 af dem. De lever primært af nektar fra kærtidsler, mens larverne lever på mjødurt, forklarer Kristian Granbæk.

At redde de sjældne perlemor sommerfugle fra at uddø er netop et af målene med at slå græs og anden vegetation på Kildeengen. Engen er noget helt særligt med sine 180 plantearter.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde mandag.