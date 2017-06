Villy Hauritz (SF), formand for Udvalg for Børn & Ungdom: - Skolerne kan komme til at mangle op mod 30 mio. kroner. Arkivfoto: Agnete Vistar

Lavt børnetal: Skolerne rammes snart

Lejre - 17. juni 2017 kl. 09:17 Af Agnete Vistar

Skolerne i Lejre vil med stor sandsynlighed blive ramt hårdt økonomisk, når det faldende småbørnstal slår igennem de kommende år. De kan komme til at mangle op mod 30 mio. kroner. Det forudser formanden for Udvalg for Børn og Ungdom, Villy Hauritz (SF), i et interview med DAGBLADET Roskilde lørdag.

Selv om kurven for det faldende børnetal nu flader ud og antallet af småbørn langsomt vil stige fremover - ifølge prognosen først og fremmest blandt de 0-2 årige - er det nogle håndfaste problemer, som en række af Lejres folkeskoler, og for den sags skyld også friskoler, vil komme til at opleve. Der mangler nemlig over 600 børn på 0-6 år.

Fra 2009 til 2017 er antallet af 0-6 årige småbørn i Lejre Kommune faldet fra 2498 til 1885 børn. Det er med andre ord 618 børn, der er »forsvundet« i forhold til for otte år siden. Det svarer stort set til en hel tosporet skole.

- Det bliver hårdt i skolerne. Når antallet af elever kommer ned på under 21 pr. klasse, kommer det til at gøre ondt, siger Villy Hauritz (SF), formand for Udvalg for Børn & Ungdom.

