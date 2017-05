LIvsstilsdage trak 14-15.000 gæster

Ledreborg Livsstilsdage blev i år ramt af Roskilde Dyrskue, der som bekendt flyttede deres arrangement til de samme datoer, efter at Ledreborg havde valgt at holde sine livsstilsdage i Kristihimmelfarts ferien. Det skriver DAGBLADET Roskilde mandag.

- Det var også rigtig varmt, så mange valgte at tage ud af byen. Men vejret gjorde samtidigt, at folk blev længere. Det var pragtfuldt. Og man kan jo gå under træerne. Og vi er faktisk tilfredse med fremmødet, for vi vidste jo godt, at vi ville blive ramt af dyrskuet, siger Birgitte Hald Hvidberg.