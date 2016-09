Her på slaggebanen på Osted Stadion skal kunstgræsbanen have været anlagt, men det bliver der ikke noget af. Hverken slaggebanen eller kunstgræsbanen kan bruges. Fra venstre er det banepasser George Fellmann, Bo Wamsler fra FC Lejre, formand for Osted IF Jens Andersen og Carl Christian Ebbesen, kultur- og fritidsborgmester i København, der forærede banen til Lejre Kommune i 2014. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Kunstgræsbane skudt til hjørne

Lejre - 14. september 2016 kl. 12:42 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var stor overraskelse og glæde blandt Osted-sportsfolk, da kommunalbestyrelsen mandag aften besluttede at udsætte sagen om kunstgræsbanen i Osted. Nu skal Osted IF forsøge at rejse over en million kroner til en ny kunstgræsbane.

Banen hang ellers i den tyndeste af tynde tråde, efter at såvel kultur- og fritidsudvalget som økonomiudvalget enstemmigt havde anbefalet at droppe projektet helt. Blandt andet fordi den bane, Københavns Kommune har foræret kommunen og Osted IF, tilsyneladende er temmelig slidt.

Osted IF opfordrede i et brev til borgmester Mette Touborg (SF) sidste uge til at udskyde sagen. Idrætsforeningen vil nemlig forsøge at rejse de 1,2 mio. kroner, der skal til, efter at det står klart, at kommunen ikke vil lægge en kunstgræsbane på slaggerbanen i den sydlige del af anlægget. En ny kunstgræsbane skal således indkøbes, hvis det lykkes at rejse pengene.

Det var Thomas Stokholm, der selv er fra Osted, som på vegne af Venstre ønskede at skyde sagen til hjørne.

- Borgerne er blevet stillet i udsigt at få denne bane. Det skærer i borgernes og også mine ører, at banen skal opgives på et meget sent tidspunkt, sagde han.

