Humøret var højt, da den første rulle kunstgræs ankom til Osted fra Københavns Kommune i november 2014. Formand for Osted IF, Jens Andersen ses til venstre sammen med Københavns kultur og fritidsborgmester, Carl Christian Ebbesen og Lejres borgmester Mette Touborg. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Kunstgræsbane dumpes formentlig

Lejre - 12. september 2016 kl. 10:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Agnete Vistar

Politikerne er på vej til at dumpe kunstgræsbanen i Osted. I hvert fald er der lagt op til, at kommunalbestyrelsen mandag aften nedlægger projektet og napper broderparten af de 3,1 mio. kroner, som er sat af til at få anlagt banen, som så overføres til kommunekassen.

Det skriver DAGBLADET Roskilde mandag. Osted IF er meget uforstående over for denne beslutning. Om pengene i stedet bruges på en kunstgræsbane et andet sted i kommunen, for eksempel Kirke Saaby eller Kirke Hyllinge, vides endnu ikke. Det vil budget-forhandlingerne afgøre.

Årsagen til at projektet nedlægges er for det første, at det i en uvildig undersøgelse af tilstanden af den opmagasinerede kunstgræsbane, som blev foræret til Osted IF af Københavns Kommune, hævdes at banen ikke er egnet til installation.

For det andet at kommunen er blevet loren ved at anlægge banen på den sydlige slaggebane på Osted Idrætsanlæg, hvor det var meningen, den skulle ligge. De frygter en ny Hvalsø-sag med ballade med naboerne over forøget støj. Og for det tredje at indkøb af en ny bane vil koste over en million ekstra og derfor kræve en ekstra bevilling.

Jens Andersen, formand for Osted IF er uforstående over for, at kunstgræsbanen skulle være uegnet, og han beskriver den vurdering som mystisk.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde mandag.