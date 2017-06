Kunstner Olaf Manske med sine ildtræer ved skibssætningen i Gl. Lejre. Projektet var et af fire store arrangementer i »Kunsten ud i landskabet«, der var en del af projektet, som banede vejen for den nuværende nationalpark Skjoldungernes Land. Foto: Ole Malling

Kunst får plads i nationalpark

Statens Kunstfond har sammen med Lejre Kommune bevilliget 150.000 kroner til at udvikle et kunstprogram for Nationalpark Skjoldungernes Land. Hensigten er dels at få kunst af høj kvalitet ud i naturen, dels at sætte menneskets forhold til natur, landskab og kulturarv til debat.

Planen for nationalparken har »Kunst og kultur« som et af sine indsatsområder. Der står i planen, at kunst skal være med til at fortolke og perspektivere nationalparkens landskabelige og historiske værdier. Og det skal det nye kunstprogram for nationalparken være med til at vise, skriver DAGBLADET Roskilde torsdag.