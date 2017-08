Se billedserie Jesper og Jannie Tauby, to af Kirke Hyllinges ildsjæle, var langt fra tilfredse med oplægget og lokalplanforslaget til byggeri af almene boliger. Foto: Agnete Vistar

Kritik: For mange små boliger skaber ghetto

Lejre - 25. august 2017 kl. 10:50 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stemningen var negativ og ind imellem hvas torsdag aften under borgermødet i teatersalen på Kirke Hyllinge Skole om boligplanerne for Ryttergården. Der er alt for mange små almene boliger i projektet, og det risikerer at skabe en ghetto på byens bedste grund, lød kritikken.

Det skriver DAGBLADET Roskilde fredag. Det er først og fremmest det politiske flertals plan om 14 små almene boliger på 55 kvadratmeter, der er anstødsstenen. Også selv om det oprindelige oplæg på 30 små boliger er blevet halveret på seneste økonomiudvalgsmøde.

Derudover er der også opposition hos naboerne til højden på byggeriet. Ifølge lokalplanforslaget kan der bygges i to etager, relativt tæt på nogle af de omkringliggende huse (på sydsiden) i op til 7,5 meters højde.

Borgmester Carsten Rasmussen (S) kom i ilden, da han forklarede, at der er et stort behov for de små boliger. De 14 små kan kommunen henvise til fra sin akutliste (som ikke skal forveksles med boligselskabets venteliste).

Flere fremmødte gav udtryk for, at det er fint med flygtninge og personer i krise i de små boliger. Men det bliver for massivt med 14 af den type boliger - så hellere flere større på Ryttergårdens grund, som er den mest attraktive på egnen. Mange beboere i Kirke Hyllinge vil gerne flytte i en lejlighed med flere kvadratmeter, når de sælger deres parcelhus.

