Krisestab forberedt på storm

Borgere og beredskab forbereder sig på stormen Urd i Lejre Kommune. En hotline er oprettet, så bekymrede borgere kan ringe om hjælp og få sandsække om nødvendigt.

- Vi forventer, at Holbæk og Odsherred i vores område bliver hårdest ramt - ikke Lejre Kommune. Men vi har nedsat en krisestab, som koordinerer indsatsen, indtil stormen og faren for oversvømmelser er drevet over.

Det siger Lasse E. Hansen, chef for forebyggende beredskab hos Vestsjællands Brandvæsen.

Hvert område har desuden fået sin egen områdeleder, og i Lejre er det indsatsleder Bjarne Carlsen. Desuden er der oprettet en hotline, som nervøse borgere kan kontakte på 40 15 96 83. Den vil være åben hele døgnet, og her kan man bede om sandsække, hvis det presser på.

Her op til stormens start er Bjarne Carlsen rundt for at skabe sig et overblik, ligesom der er hentet grus til området ved Trællerup, som ligger tæt på både Herslev Strand og Tranehalsen, der fik ekstra høj vandstand sidst.

Ejby Havn, Gershøj Havn og Lyndby Havn og beboere ved kysterne her har også været udsatte ved oversvømmelser de senere år.