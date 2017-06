Sådan her kommer den ombyggede ejendom på Østervang 3-5 til at se ud. Lige i midten ses den gamle kostald, der bygges om til tre lejligheder. Lejre Kommunes materiale

Kostald kan blive til boliger

Hvis der ikke kommer indsigelser, får ejeren af Østervang 3-5 øst for St. Karleby en landzonetilladelse til at ombygge en tom kostald til tre lejligheder. Det skriver DAGBLADET Roskilde torsdag.

Udover lejlighederne er det planen at frastykke en medarbejderbolig med en tilhørende grund. To længer skal i givet fald rives ned ved stuehuset.

Politikerne i teknik og miljøudvalget har set på sagen, som egentlig i første omgang var indstillet til et afslag af kommunens embedsværk. Men fire af de fem politikere i udvalget - formanden Martin Stokholm (S), Jens K. Jensen (V), Erik Falkenberg (DF) og Birger Prahl (SF), var positivt indstillede og har derfor sendt ansøgningen om at etablere boligerne i nabohøring. Ivan Mott (Enh.) var dog ikke positiv over for projektet, som han mener burde få et afslag.