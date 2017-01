- Lejre Kommune har fra Dag 1 efter sammenlægningen af de tre kommuner gjort virkelig meget for at få kommunen til at hænge sammen, siger Birgitte Boesen. Selv er hun i gang med at udvikle en hel bydel i det østlige Hvalsø. Foto: Agnete Vistar

Kommunalreform: Lejre er et smørhul

Blandt andet blev det nævnt, at man bor meget spredt i den nye Lejre Kommune, som ikke rigtigt har fået en fælles identitet. Og man ikke nødvendigvis synes, at det vedrører én, hvad der sker i Osted, når man selv bor i Kirke Hyllinge, næsten en halv times kørsel derfra.

Men Birgitte Boesen, der er knyttet til Hvalsø, synes ikke, at det er hele historien. Hvis man retter blikket mod andre sammenbragte kommuner - ja så er den nye Lejre Kommune et smørhul, mener hun.

- Vi skal ikke være kede af Lejre Kommune. Den har fra Dag 1 gjort virkelig meget for at få kommunen til at hænge sammen. Den har støttet iværksættere, økologi og give stor support, som virkelig har været med til at skabe identitet for kommunen i Danmark, og dermed også for både Osted og Kirke Hyllinge, siger hun.