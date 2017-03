Kokke ser på skæve rødder i Lejre

Skæve gulerødder, en kasse rødbeder og et halvt ton porrer kan måske bruges i kommunale køkkener. Det skal københavnske kokke og landmænd i Lejre nu finde ud af i et projekt, som Miljøministeriet står for.

Kokke fra madskoler og andre kommunale køkkener i København gæster derfor landmænd for at se på varerne sammen med Københavns Madhus, der servicerer projektet.

Formand for Udvalg for Erhverv & Turisme, Grethe Saabye, er begejstret.

- Projektet er et eksempel på, hvorfor det giver mening for Lejre Kommune at deltage i Madfællesskabet. Det nye samarbejde giver vores landmænd mulighed for at afsætte varer til køkkener, som får nye typer råvarer, siger borgmester Carsten Rasmussen.