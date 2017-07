Se billedserie Liane Schou Nørremark på Gammel Øm, grusvejen, med asketræet til venstre og naboejendom til højre. Foto: Rita Vestergård

Kæmpemaskine igennem landsby-idyl

18. juli 2017
Af Rita Vestergård

Beboere i Gammel Øm er nervøse for skader på 150 år gamle træer og huse, når separatkloakeringens hovedledning graves dybt ned i deres smalle grusvej.

- Vi har fået at vide, at entreprenøren kapper rødder på vores asketræ i den ene side. Men det træ er fra 1877 ligesom vores hus, fortæller Liane og Frank Nørremark fra Gammel Øm.

De undrer sig over, at projektet med separat-kloakering i Øm er ændret, så hovedledningen føres den smalleste vej.

Planen er nu, at en entreprenørmaskine graver 3,5 meter ned i grusvejen for at placere rør på 80 centimeter i diameter. Hovedledningen skal tage al vand fra Øm, slå flere knæk for at ende i et regnvandsbassin i en anden retning end oprindeligt.

For ægteparret får det betydning for det ene af deres to asketræer.

- Det er synd at fælde et sundt asketræ, men vi har fået besked om, at det ikke er vores. Det fik vi ellers at vide af kommunen for 17-18 år siden, fortæller Frank Nørremark.