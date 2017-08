Internationale gæster besøgte Lejres fødevareproducenter

Det skriver DAGBLADET Roskilde mandag. Med bus fra København ankom delegationen af internationale forskere, journalister og andre fødevare-entusiaster til markerne ved Herslev Bryghus, hvor Angus-kvæget lå og gumlede i solen. Her blev de budt velkommen af Tina Unger, som ud over at være programleder for fødevarer i Lejre Kommune også er tovholder for det nye partnerskab »En del af Herslev«.