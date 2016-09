Her på hjørnet af Lindenborgvej og Vestvejen i Gevninge vil Rema 1000-kæden gerne lægge en butik. Men området hører ikke ind under det udlagte areal i den østlige del af byen til dagligvarebutikker. Foto: Lejre Kommunes materiale

Ingen Rema her og nu

Hovedparten af politikerne i Lejres kommunalbestyrelse vil ikke være med til at bane vejen her og nu for en Rema 1000 i Gevninge, skriver DAGBLADET Roskilde fredag.

Tværtimod tages emnet først op igen, når kommuneplanen skal revideres næste år, og når der er lavet en opdateret detailhandelsanalyse for hele kommunen. Så Rema-kæden, som ellers gerne ville lægge en ny butik i det vestlige Gevninge på hjørnet af Lindenborgvej og Vestvejen, må skyde en hvid pil efter at få etableret en butik der lige med det samme.

Forslaget om at indkalde ideer og forslag til et tillæg til kommuneplanen har fået tomlen ned af en ny alliance - SF, Venstre og DF samt løsgænger Lulle Zahle.

- Hvad er I bange for? spurgte Jan Heine (LA) igen og igen, møntet på Venstre, SF og DF. - Hvorfor skal byens borgere valfarte langt væk og bruge mere CO2 for at handle? Lav dog det tillæg i stedet for at vente, sagde han.