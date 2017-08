Indtægten fra salget af bygningskomplekset Lejrevej 15 skal bruges til nye faciliteter ved Lejrehallen og Allerslev Skole. Foto: Agnete Vistar

Indtægt fra Lejrevej 15 skal bruges til nye faciliteter

Lejre - 04. august 2017 kl. 11:00 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et enigt økonomiudvalg i Lejre Kommune har besluttet, at hele bygningsmassen Lejrevej A-G skal sælges til boligformål. Enten ombygget eller nedrevet. Dermed afliver politikerne drømmen hos en kreds af mennesker om at oprette Allerslev Friskole i bygningskomplekset, der engang rummede Allerslev Skole.

- Med et salg får vi kapital, så vi kan forbedre idræts- og ungdomsforholdene ved hallen og Allerslev Skole. Vi skal bygge nyt til SFO-børnene, så der er flere ting i spil. Det væsentligste for langt de fleste er, at de får andre gode faciliteter, når den gamle gymnastiksal på Lejrevej 15 afhændes. Dermed vil vi efterkomme et stort ønske i området, som har været der i mange år, forklarer Carsten Rasmussen.

Borgmester Carsten Rasmussen (S) tror ikke på, at friskolefolkene har økonomisk formåen til at betale den sum, der skal bruges til nye faciliteter for børn, unge og idrætsforhold ved Lejrehallen.

