Se billedserie Anni Vedel er en af landets allerbedste løbere i alderskategorien 50-55 år. Og så er hun fuldt optaget af en stribe omfattende aktiviteter til gaven for Lejre-området, hvor hun bor. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Ideskaber, maratonløber og ildsjæl

Lejre - 15. august 2017 kl. 08:55 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Anni Vedel er ikke blot danmarksmester i flere løbediscipliner. Hun er også en social iværksætter, som er god til at få ideer og følge dem til dørs - til glæde for en hel egn, skriver DAGBLADET Roskilde i et portræt af Anni Vedel.

Før Anni Vedel blev 40 år, havde hun stort set aldrig dyrket idræt. Hun opfostrede tre børn, havde travlt med sit job i SAS og startede så eget firma. Der var ikke overskud til sport og foreningsliv.

I dag er Anni Vedel 52 år, flere gange danmarksmester i løbs-discipliner, har løbet seks maraton og er en passioneret igangsætter af store og mindre sports-events samt arrangementer til støtte for bedre forhold for idræts-udøvere. Hun er kendt som en af Lejre-egnens helt store ildsjæle, en generator af mange ideer, som er kommet området til gode.

For fem år siden startede hun FjordTri, et meget populært sprint-triatlon ved Lyndby med 750 meter svømning i Roskilde Fjord, 20 km cykling og 5 km løb. Eventen er blevet en fast tradition nu med over 100 deltagere langvejs fra og 70 frivillige mobiliseret til at afvikle arrangementet.

Anni Vedel har også taget initiativ til en løbeklub, som nu har 60 medlemmer under Kirke Hyllinge IF's faner, samt til yoga-undervisning. Og lige nu bruger hun store dele af sin fritid på at få stablet en række støtte-arrangementer på benene sammen med to andre ildsjæle til fordel for en mellemhal, der skal forbinde Kirke Hyllinge Hallen med en ny hal, som Lejre Kommune bevilger penge til.

