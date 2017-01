Se billedserie I dette forslag bliver den nye bygning integreret i landskabet, ved at jordvolde trækkes op omkring bygningen mod vest og nord. Da grunden ligger i en lavning i et bølget landskab, vil det nye vandværk være næsten skjult, set på afstand. Taget bliver grønt. Den højeste del af bygningen mod øst (th. i billedet) er blødgøringsanlægget, som bliver 14 meter højt. HOFOR/Lejre Kommune materiale

Helt nyt vandværk på vej

Lejre - 17. januar 2017 kl. 10:40 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

HOFOR planlægger at bygge et helt nyt, moderne vandværk ved Lejre. Men en plan om at rive de gamle bygninger end kan støde på modstand i Lejre Kommune. Den 2. februar er der borgermøde om sagen, sted og klokkeslet er endnu ikke oplyst.

Nybyggeriet bliver noget af en operation, fordi det store væk bliver nødt til at være i fuld drift i hele anlægsperioden, samtidigt med at der bygges et nyt vandværk, skriver DAGBLADET Roskilde tirsdag.

Af den grund har HOFOR tidligere foreslået, at det nye vandværk kunne lægges ved Skullebjerg i Gevninge, tæt på Vestergaard Company. Men det projekt afviste økonomiudvalget i september sidste år. Derfor har bygherren arbejdet videre med et projekt ved siden af det nuværende, og i øvrigt ret nedslidte vandværk ved Ledreborg Allé.

Tre forskellige forslag til det nye vandværk ved Ledreborg Allé er i spil. I to af forslagene foreslår HOFOR en nedrivning af alle eksisterende vandværksbygninger, når de nye bygninger tages i anvendelse. I det sidste af de tre forslag nedrives alle eksisterende bygninger på nær en enkelt.

Den nye vandværksbygning vil have et samlet bygningsbehov på ca. 3.250 kvadratmeter, med højder på mellem 4,5-14 meter. Det er blødgøringsanlægget, der kræver en højde på 14 meter, mens to store skyllevandstanke bliver underjordiske.

