Grønt lys til olieberedskabslager

Naboerne er fortsat bekymrede for værdifald på deres ejendomme. Beboerne har varslet i deres høringssvar, at dersom kommunalbestyrelsen ikke afviser forslaget til miljøgodkendelse - eller undlader at indarbejde et krav om økonomisk kompensation til naboerne - vil de påklage sagen og rette et erstatningskrav mod Lejre Kommune.