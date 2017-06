Når der skal laves lokalplan for de almene boliger ved Ryttergårdsvej i Kirke Hyllinge, skal udkørselsforholdene diskuteres. Enghavevej øst for bebyggelsen kan blive en mulighed i stedet for Ryttergårdsvej. Foto: Lejre Kommunes materiale

Grønt lys til 151 almene boliger

Lejre - 02. juni 2017 kl. 09:26 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et flertal i kommunalbestyrelsen i Lejre har givet grønt lys for, at der kan bygges i alt 151 almene boliger i fem af Lejres byer - de fleste i Kirke Hyllinge, skriver DAGBLADET Roskilde fredag.

Med 15 stemmer mod 8 har et flertal i Lejres kommunalbestyrelse givet grønt lys til en plan for en sammensætning af almene boliger i fem af Lejre Kommunes byer. S, SF, LA, R, K og Enh. stemte for, at forvaltningen nu kan arbejde videre med lokalplaner og projektering af de mange almene boliger sammen med diverse boligselskaber.

V og DF stemte imod, da de ikke mener, der overhovedet skal bygges almene boliger i Hvalsø på grund af økonomien. Og i Kirke Hyllinge mener de ikke, der skal være 58, men højst 40-45 almene boliger.

Langt de fleste lejligheder skal bygges ved Ryttergårdsvej i Kirke Hyllinge efter et forslag af Lejre-Bramsnæs Almene Boligselskab, nemlig 58. I Hvalsø var det oprindeligt meningen, at der skulle opføres 69 boliger, men det tal er stort set blevet halveret, da flertallet af politikerne mener, at det vil blive for dyrt for kommunen at skyde penge i så mange. Så det ender med 35 boliger, som Hvalsø Boligselskab står for.

Domea står for 29 boliger ved Rynkebjerggaard i Lejre by. I Ejby står Lejre-Bramsnæs Almene Boligselskab for 5 boliger. I Osted er det tanken, at Domea står for opførelsen af 24 boliger på Vingen i det nordlige Osted.

