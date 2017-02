Genopretning - en kæmpe opgave

Et nyt startskud til en forbedret sagsbehandling på det specialiserede socialområde for børn, mere kvalitet og generel genopretning blev taget sidste år, efter at den Sociale Ankestyrelse pegede på, at der manglede dokumentation for 35 sager på området i Lejre Kommune.

- Jeg er glad for, at vi lavede en plan for et forløb, så sagerne kunne genoprettes. Det var vi nødt til at gå i gang med. Det gælder om at holde hjertet varmt og hovedet koldt, for det er en meget stor plan, vi har sat i værk, siger formanden for Udvalg for Børn & Ungdom, Villy Hauritz (SF), der også er medlem af økonomiudvalget.