Frivillige gør vandløb klart til havørreder

Og Grusbanden har haft et godt øje til Ellerenden, der udmunder lige ved Munkholmbroen, lige syd for broanlægget på Lejresiden. Lystfiskerne fra banden udførte et stort arbejde sidste efterår for at skabe passage ved udmundingen, der var helt vokset til i siv og derfor spærrede alt for effektivt for, at havørrederne kunne gå op i åen. Desuden gjorde de vandløbet farbart på at et mose-eng stykke.