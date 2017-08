Lige nu er der ikke meget, der tyder på, at Allerslev Friskole kommer til at ligge her i bygningerne på Lejrevej 15A-G. Foto: Agnete Vistar

Friskole i fare for at få dødsstødet

- Det er ret nyt for os. Vi har på to borgermøder i år intet hørt om eller er blevet informeret om dette forbehold. Tværtimod har vi fået at vide, at vi er velkomne til at byde på bygningerne, og at en friskole kunne være et forfriskende initiativ, tilføjer han.