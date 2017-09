Friskole-folk byder på Lejrevej mandag

Bestyrelsen har netop udsendt en pressemeddelelse, hvor de nævner, at budmaterialet er mere end en beskrivelse af en skoledrøm - det er en vision om at skabe en ramme, der sikrer sammenhængskraft i byen og har positiv effekt for kommunen.

- Der er naturligvis et økonomisk aspekt i salget, man som politiker skal forholde sig til. Vi respekterer at man har det ansvar, når man er folkevalgt, men har i vores bud søgt at skitsere den gevinst, som Lejre Kommune som helhed kan forvente ved at vælge et vores projekt, siger Claus Krogh, idemand og bestyrelsesmedlem.